Białystok Boxing Night. Zwycięstwo Bartłomieja Przybyły. Rywal nie wyszedł na szóstą rundę

- Cały czas parłem do przodu. Rywal dobrze pracował na nogach i ciężko go było złapać. Musiałem mocno pracować, swoją kondycją by go zamęczyć, agresywnym stylem. No i wreszcie zaczął wchodzić prawy prosty na dół. Clement na pewno jest lepszym bokserem niż jego rekord. Jestem zadowolony, udało się wygrać przed czasem. Czułem się dobrze kondycyjnie - mówił chwilę po walce, jeszcze w ringu, dla dziennikarza Polsat Sporty Bartłomiej Przybyła.