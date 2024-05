Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Dolny Śląsk 2024. Medale na ringu, na matach i przy szachownicach

Z kolei w turnieju bokserskim Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Adam Bagiński z BKS Hetman Białystok, wychowanek Dariusza Snarskiego, zdobył brązowy medal w wadze 70 kg. Bagiński zwyciężył dwie walki, a w pojedynku o finał uległ Bartoszowi Kuroś z Rzeszowa, który został mistrzem oraz najlepszym bokserem OOM będącej także mistrzostwami Polski kadetów.. To jedyny medal wywalczony pięściarza z Podlasia, a startowało ogółem 13 zawodników z podlaskich klubów.

W Wałbrzychu zakończyły się także Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Szachach rozegrane w ramach XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży „Dolny Śląsk 2024”. W czterech grupach turniejowych (juniorzy młodsi i juniorki młodsze 11-12 oraz 13-14 lat) wystartowało 208 zawodników (104 dziewczęta i 104 chłopców),

Brązowy medal w turnieju dziewcząt do lat 14 wywalczyła Monika Borowik z KS Jaćwież Suwałki.

W turnieju szachowym wystartowało 10 reprezentantów MUKS Stoczek 45 Białystok. Najlepiej wypadł Oskar Chiszko (do lat 12) – 5,5 pkt. zajmując ósme miejsce.

W klasyfikacji klubowej ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży MUKS Stoczek 45 Białystok uzyskał 27 punktów. Awans do finałów MPJ w 2025 roku wywalczyła Maryia Saliuk.