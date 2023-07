Mural "Wyślij Pocztówkę do Babci" powraca. Babcia Eugenia pojawi się na ścianie budynku przy Skłodowskiej jeszcze w lipcu

Mural "Wyślij pocztówkę do babci" pojawił się na ścianie budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku w czerwcu 2019 roku. Malowidło stworzyli artyści z warszawskiego Good Looking Studio. Zostało wykonane na podstawie wspólnego projektu Jana Estrady-Osmyckiego oraz zespołu kreatywnego FUTD w ramach Festiwalu Up To Date i szybko stało się wizytówką miasta.

Babcia z muralu nie była postacią fikcyjną. To 90-letnia pani Eugenią (babcia dziennikarza radiowego Andrzeja Bajguza). Kobieta zmarła w kwietniu 2022 roku.

- Gdy zabieraliśmy się do realizacji tego pomysłu, nie wierzyliśmy, że uda się nam stworzyć to na tak reprezentatywnej i widocznej z wielu punktów w mieście ścianie - przyznaje Jędrzej Dondziło, prezes Stowarzyszenia Pogotowie Kulturalno-Społeczne i główny koordynator Up To Date Festival. - Gdy się to udało, odbiór mieszkańców i osób przyjeżdżających do Białegostoku był niesamowicie pozytywny, a mural wpisał się w naszą przestrzeń na stałe.