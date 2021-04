Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku. Opóźnia się budowa centrum przesiadkowego. Miasto wnioskuje o nowy termin zakończenia prac

Geneza projektu sięga początku poprzedniej dekady. Po wielu przymiarkach, ogólnopolskim konkursie, mniej lub bardziej realnych planach zagospodarowania urabanistyczno-komunikacyjnego okolic stacji kolejowej, zdecydowano się na projekt budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego. Już wcześniej zrezygnowano z budowy estakady nad torami od ul. Łomżyńskiej do Zwycięstwa. Urzędnicy uznali, że to zbyt kosztowne przedsięwzięcie. Podobnie jak rozważanego przez jakiś czas tunelu dla autobusów prowadzącego pod torami od ul. św. Rocha do ul. Kolejowej.

By powstała jego zasadnicza część, czyli dworzec miejski-centrum przesiadkowe, wyburzono cześć pawilonów Centrum Handlowego PARK. Zrezygnowano z zakupu 20 autobusów niskoemisyjnych na rzecz taboru elektrycznego w takiej samej liczbie. Z powodów oszczędnościowych zrezygnowano też z przebudowy ul. Młynowej.

