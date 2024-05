I sesja Rady Powiatu Białostockiego. Przewodniczącą samorządu została Bożena Nienałtowska. Starostowie pozostali na swoich funkcjach

Rada Powiatu Białostockiego liczy 27 radnych. 14 należy do klub PiS, trzech do Naszego Podlasia, ośmiu do Koalicji Obywatelskiej i dwóch do Trzeciej Drogi Polski 2050-PSL. Podczas pierwszej sesji, na której radni odebrali zaświadczenie o wyborze i złożyli ślubowanie, obecnych było 26 radnych.

I sesja Rady Powiatu Białostockiego