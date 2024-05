Rewolucja w podlaskim sejmiku. Prawo i Sprawiedliwość straciło całą władzę

Partie dotychczasowej opozycji w sejmiku przyszły na wtorkowa sesję doskonale przygotowane do głosowań i bardzo szybko okazało się, że zapowiedzi stworzenia koalicji przeciwko rządzącemu przez pięć klubowi PiS nie były przesadzone. Już w pierwszym głosowaniu - gdy wtedy jeszcze marszałek Artur Kosicki złożył wniosek o przesunięcie sesji do 11 czerwca - Prawo i Sprawiedliwość poniosło porażkę.

Obrady były więc kontynuowane, a radni najpierw wybrali komisję skrutacyjną (Karol Pilecki, Artur Kosicki i Jerzy Leszczyński), a potem w tajnym głosowaniu przewodniczącego sejmiku województwa podlaskiego. Kandydatów do tej funkcji było dwoje: Wanda Mieczkowska (radna PiS) i Cezary Cieślukowski (Trzecia Droga – PSL). Wygrał ten drugi zdobywając 17 głosów (co może wskazywać na poparcie także Stanisława Derehajły) przy 13 wskazaniach na radną Mieczkowską.

W 30-osobowym podlaskim sejmiku PiS zdobyło 15 mandatów, 14 - KO i Trzecia Droga, a jeden otrzymał Stanisław Derehajło, który teraz startował z listy Konfederacji. By PiS utrzymało władzę, potrzebuje…

- Obiecuję, że będę przewodniczącym, który ma przede wszystkim organizować pracę sejmiku i prowadzić skutecznie obrady. Mam nadzieję, że wszyscy państwo będziecie przekonani, że głos, który zechcecie wyrazić w debacie nad sprawami województwa, będzie przeze mnie wam umożliwiony - zapewnił nowo wybrany przewodniczący Cezary Cieślukowski nawiązując w ten sposób do zachować poprzedniego przewodniczącego Bogusława Dębskiego, który często komentował wypowiedzi radnych, odbierał im głos w dowolnym momencie lub zwracał się do nich wyłącznie po nazwisku.

Zaraz potem przewodniczący zaproponował rozszerzenie porządku obrad o wybór nowego marszałka, wicemarszałków i pozostałych członków zarządu województwa. Gdy prawniczka sejmiku (na pytanie marszałka) zapewniła, że to możliwe ugrupowania zgłosiły dwóch kandydatów: Łukasza Prokoryma (KO, Trzecia Droga i radni niezależni), a PiS – jeszcze marszałka Artura Kosickiego.

I wtedy przypomniał o sobie radny Dębski, który koniecznie chciał debaty z kandydatami i pouczał Cieślukowskiego, co powinien zrobić. Nic to nie dało i w głosowaniu tajnym Łukasz Prokorym otrzymał 16 głosów, a Kosicki 13 (przy głosie jednym nieważnym).