Białostoccy radni podzielili się kompetencjami. Komu finanse? Komu sport? Komu kultura?

Komisje opiniują projekty uchwał, co jest swego rodzaju podpowiedzią przed głosowaniami na sesjach. Co ważne, składy komisji nie są stałe. Radni mogą wypisywać się z nich i dopisywać do nich. Oto komisje, w których chcą pracować radni Koalicji Obywatelskiej (KO), Prawa i Sprawiedliwości (PiS) oraz Trzeciej Drogi (TD).