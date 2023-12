„Gotowanie z Sercem - Kolacja z Mistrzami Smaku”. Karol Okrasa i inni gotowali w Białymstoku. Ponad 106 tys. zł wesprze konto hospicjum

Z jednej strony postaramy się zaskoczyć naszych dzisiejszych gości klasykami kuchni podlaskiej widzianej moimi oczami. Chociażby przepis na babę ziemniaczaną, którą podamy w formie podlaskiej frytki z majonezem wędzonym oraz szczypiorkowym. Do tego będzie polędwica cielęca - zapowiadał kucharz Karol Okrasa. -Chciałbym żeby osób, którym dzisiejsza kolacja odmieni życie było jak najwięcej. Po to tu jesteśmy. Bycie na takiej kolacji, to jest duży przywilej. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że możemy pomóc. Dziękujemy organizatorom, że nas zaprosili - dodał Karol Okrasa.