Film "Zupa nic". Kinga Dębska pokaże swoje najnowsze dzieło w Białymstoku. Po seansie widzowie spotkają się z reżyserką

W środę, 1 września, o godzinie 18.00, w kinie Helios Biała w Białymstoku odbędzie się pokaz specjalny filmu „Zupa nic”. Tuż po seansie z widzami spotka się producent filmu Zbigniew Domagalski oraz pochodząca z Wasilkowa reżyserka i scenarzystka filmu Kinga Dębska.

Jej filmy są dobrze znane polskiej widowni. To między innymi: „Moje córki krowy” ze wspaniałymi kreacjami Agaty Kuleszy i Gabrieli Muskały, „Zabawa, zabawa” oraz „Plan B” z barwną Kingą Preis i znakomitym Marcinem Dorocińskim.

Podczas wrześniowego spotkania reżyserka wraz z producentem filmu zaprezentuje białostockiej widowni swoje najnowsze dzieło - komedię obyczajową „Zupa nic”. W filmie cofniemy się do czasów PRL-u, jest on bowiem prequelem filmu „Moje córki krowy”. Reżyserka przeniesie widzów do czasów kiedy Fiat 126 p był synonimem luksusu i opowie o dzieciństwie sióstr – bohaterek wcześniejszej produkcji, a także o burzliwych perypetiach ich rodziców.