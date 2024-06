Film "Sami swoi. Początek" można będzie zobaczyć już w niedzielę w kinie Forum. Dodatkową atrakcją będzie spotkanie z Adamem Bobikiem

"Sami swoi" w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego to jedna z najlepszych polskich komedii wszech czasów. Premierę miała 56 lat temu, a poruszane tematy wciąż są aktualne. Wcześniejsze losy bohaterów możemy poznać w prequelu „Sami swoi. Początek" w reż. Artura Żmijewskiego, do którego scenariusz napisał Andrzej Mularczyk. W obsadzie znalazł się m.in. pochodzący z naszego regionu aktor, Adam Bobik, który wciela się w rolę Kazimierza Pawlaka. Władysława Kargula gra Karol Dziuba.

Sami swoi - historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami

Historia rodzin Pawlaków i Karguli jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Wśród osób opuszczających swe domy na Kresach, leżących dziś w granicach Ukrainy, był Jan Mularczyk, stryj znakomitego scenarzysty i pisarza Andrzeja Mularczyka, autora scenariusza do kultowej trylogii i prequelu. To właśnie on stał się, wiele lat później, pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka, doskonale znanej z trylogii „Sami swoi", „Nie ma mocnych" i „Kochaj albo rzuć". Jan Mularczyk osiedlił się w Tymowej, w okolicy Lubina, na terenie Dolnego Śląska. „Miał za sobą bogatą historię życia, a przy tym był wspaniałym narratorem. Słuchałem opowieści jego życia przez kilka tygodni i spisywałem je w zeszytach, które zachowałem do dziś. W tych opowieściach był i dramat, i melancholia, i humor" – mówi Andrzej Mularczyk.