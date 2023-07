Festiwal Przebudzonych Tutaka 2023 już od piątku na Boryku. Nie może Was tam zabraknąć. Będzie muzycznie, teatralnie i jednościowo.

- Tutaka to z białoruskiego "tutaj" - mówi Źmicier Kościn, szef rady programowej Fundacji Tutaka. - I właśnie tutaj chcemy pokazać, że Podlasie to jest wyjątkowy region. Dom dla wielu narodów - oczywiście większość to Polacy, ale pamiętam również o Litwinach, Ukraińcach no i oczywiście Białorusinach. Fundacja Tutaka to też oznaczenie tego, że w tym miejscu, tutaj, w tej fundacji, działamy razem. Ja jako Białorusin, który 15 lat temu przyjechał z Białorusi i tu w Białymstoku, na Podlasiu, znalazłem swój drugi dom.