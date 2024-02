Festiwal Piosenki Harcerskiej Bi-Pi. Uczestnicy chcą muzycznie propagować wartości braterstwa, solidarności i wzajemnej pomocy

Białostocki Hufiec Harcerek „Prześwit” we współpracy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim oraz Podlaskim Instytutem Kultury organizują Festiwal Piosenki Harcerskiej Bi-Pi. Impreza odbędzie się już w najbliższą sobotę 24 lutego, w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, przy ul. Ciepłej 40 w Białymstoku.

- Dzień Myśli Braterskiej to dla nas harcerzy wyjątkowe święto, podczas którego propagujemy wartości braterstwa, solidarności i wzajemnej pomocy. To czas refleksji nad ideami harcerskimi, nad tym co dla nas ważne: przyjaźń, współpraca i szacunek w życiu codziennym – mówi Zuzanna Śleszyńska z Białostockiego Hufca Harcerek „Prześwit”.

Pierwsza część przesłuchań festiwalowych rozpocznie się o godz. 11.00, druga o godz. 16.00. Oficjalne wręczenie nagród będzie miało miejsce o godz. 17.30.

Festiwal Piosenki Harcerskiej Bi-Pi to okazja, by wziąć udział w wydarzeniu, które kultywuje ducha harcerstwa poprzez muzykę, przyjaźń i wspólnotę. To będzie dzień pełen emocji, muzyki i niezapomnianych chwil w towarzystwie przyjaciół z całej harcerskiej rodziny, idealny również do świętowania Dnia Myśli Braterskiej, który przypada dwa dni wcześniej – 22 lutego.