Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza młodych melomanów na dwie audycje muzyczne

Poranek młodego melomana

Konopnicka w barwach muzyki

Oddając „Śpiewnik” do użytku ogółu, szczęśliwym będę, jeżeli ta drobna praca znajdzie oddźwięk w niewinnych serduszkach młodego pokolenia i czemkolwiek przyczyni się do rozbudzenia w niem wzniosłych uczuć i ukształtowania jego charakteru.

Tymi słowami Zygmunt Noskowski wprowadza uczestników drugiej audycji w świat wyjątkowych kompozycji do tekstów Marii Konopnickiej zawartych w Śpiewniku dla dzieci. Podążając za myślą kompozytora, artyści Opery i Filharmonii Podlaskiej przygotowali autorską audycję muzyczną: Konopnicka w barwach muzyki, czyli jak brzmiała jesień i zima naszych pradziadków.

Konopnicka w barwach muzyki… to projekt skierowany do dzieci w wieku od 5 do 10 lat, wprowadzający najmłodszych w świat wartościowej muzyki i literatury dla dzieci. Nie zabraknie w nim piosenek wykonywanych na żywo z akompaniamentem fortepianu, wspólnego śpiewu, gry na instrumentach perkusyjnych oraz zabaw muzyczno-ruchowych – a wszystko to ubrane w humorystyczny scenariusz pisany wierszem.

Terminy: