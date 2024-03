Centrum Warszawska 50 czyli nowe, ciekawe miejsce na społeczno-kulturalnej mapie Białegostoku. Na otwarciu były tłumy! Zobacz kto przyszedł

To miejsce spotkania historii z przyszłością - zapewnia Anna Narel, inicjatorka powstania Centrum Warszawska 50. - Jest to jedna z najstarszym kamienic w Białymstoku, przywodząca na myśl historię. A my, którzy współtworzymy teraz to miejsce jesteśmy przyszłością, bo to my mamy wpływ na to, co się kreuje. Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość, więc te inicjatywy, fundacje, organizacje, które tutaj są, mają w sobie takie poczucie odpowiedzialności. Ale przede wszystkim jest to miejsce spotkania ludzi. Bo to dzięki spotkaniu powstają nowe projekty, nowe pomysły. Sama od 5 lat działam na rzecz kobiet i wiem, że najważniejsze jest właśnie spotkanie z drugim człowiekiem. I staram się stworzyć taką przestrzeń, gdzie ta forma spotkań będzie bardzo różna.