Bonda, Ćwiek, Żulczyk, Chmielarz - ci autorzy spotkają się z fanami podczas festiwalu WyCzyTon. Trwają internetowe targi książki

- Impulsem do zorganizowania targów w bardziej angażującej odbiorcę formie była przede wszystkim pandemia, zamknięcie w domach i ograniczony dostęp do rozrywki. Nowa formuła festiwalu literackiego, czyli internetowy konwent WyCzytOn, łączy w sobie ideę targów z celebrowaniem pasji i formułą festiwalu – książkowej przygody. Chcemy zaprosić miłośników literatury do wspólnej wyprawy czytelniczej i sprawić, by mogli poczuć się częścią społeczności, co aktualnie jest dość trudne - tłumaczy Łukasz Kierus, prezes zarządu Glosel i współwłaściciel księgarni TaniaKsiazka.pl.