Białystok. Mieszkańcy narzekają na komunikację miejską. Władze miasta chcą zmienić rozkład jazdy jesienią (zdjęcia)

Zmniejszona liczba kursów autobusów to problem, z którym od kilku miesięcy boryka się część mieszkańców Białegostoku. Władze miasta nigdy nie obiecały powrotu rozkładu sprzed pandemii. Decyzje uzależniają od tego czy będzie to potrzebne i opłacalne. Największa, listopadowa modyfikacja planu jazdy była bowiem spowodowana zmniejszeniem się liczby podróżnych.

- Stopień wykorzystania komunikacji miejskiej na początku pandemii spadł drastycznie do poziomu ok. 30 proc. normalnego natężenia, czemu towarzyszyły wprowadzone przez Radę Ministrów ograniczenia w napełnieniu autobusów. Stopniowo ulegało to zmianie, natomiast z komunikacji miejskiej wciąż korzysta duża mniejsza liczba pasażerów niż przed pandemią. Przykładowo, średnia miesięczna liczba sprzedawanych biletów okresowych (miesięcznych) pozostaje na poziomie 40-45 proc. w porównaniu do roku 2019. Rejestrowana w lipcu liczba podróżnych jest również dużo niższa niż w okresach wakacyjnych w poprzednich latach - informuje Eliza Bilewicz-Roszkowska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.