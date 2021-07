Białostockie uczelnie szykują się do Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju

Wystawy Światowe Expo to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Odbywają się co 5 lat, a ich skala porównywalna jest do Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Podczas tegorocznej wystawy organizatorzy spodziewają się nawet 250 mln gości.

Odwiedzający ją będą mogli spotkać piątkę studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Katarzyna Gdula z Wydziału Chemii, Laura Anastazja Gordziejczyk z Wydziału Filologicznego, Milena Łuckiewicz z Wydziału Ekonomii i Finansów, a także Karolina Lasota i Olaf Moczydłowski z Wydziału Prawa dołączą w październiku do załogi Pawilonu Polski. Żacy z największej podlaskiej uczelni odbędą tam trzymiesięczne praktyki studenckie.

W lutym odpowiedzieli na ogłoszenie rekrutacyjne, teraz - szykują się do wyjazdu do Dubaju.

- Od razu wiedziałam, że to szansa dla mnie, to jest coś czego szukałam, czego oczekiwałam od studiów: szansy na rozwój, na zrobienie czegoś więcej – mówi Katarzyna Gdula wspominając dzień, gdy zobaczyła ogłoszenie rekrutacyjne. – Jestem człowiekiem ambitnym, otwartym i bardzo chętnie podejmuję nowe działania.