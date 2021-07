Politechnika Białostocka wciąż przyjmuje studentów. Sprawdź, gdzie są wolne miejsca

Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach w roku akademickim 2021/2022. To szczególnie ważne dla uczelni technicznych.

- Kierunki techniczne jakie oferuje kandydatom Politechnika Białostocka wymagają w procesie kształcenia realizacji między innymi form zajęć w postaci laboratoriów, pracowni specjalistycznych, które ze względu na treści programowe wymagają obecności studentów w murach Uczelni – mówi dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich. - Nowoczesna baza laboratoryjna Uczelni umożliwia poznawanie nowych technologii, dzięki którym nasi absolwenci doskonale odnajdują się na rynku pracy. Dyplom Politechniki Białostockiej jest bardzo często kluczem do znalezienia interesującej, dobrze płatnej pracy.

W najnowszych wytycznych dla uczelni dotyczących organizacji roku akademickiego, opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki czytamy: „W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do prowadzenia kształcenia w uczelniach w ich siedzibach w roku akademickim 2021/2022. Ostateczne decyzje w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzje rządu. W sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego może zostać wprowadzone kształcenie w trybie hybrydowym, a w szczególnych przypadkach również powrót do kształcenia zdalnego.”