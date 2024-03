Bezpieczeństwo dla Białostoczan. Działacze PiS rozmawiali o odporności obywatelskiej. Zobacz wideo

Jego zdaniem mieszkańcy powinni mieć wiedzę i umiejętności dotyczące tego, jak należy chronić swoje rodziny, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej czy jak zachować się wobec niebezpiecznych osób. Swoje pomysły Tomasz Madras zawarł w Strategii na rzecz Bezpieczeństwa Kryzysowego dla Białegostoku.

- Nie o to chodzi, żeby wzbudzać panikę i się bać. Po to musimy nabyć pewne umiejętności, żeby żyć spokojnie i być pewnym siebie we własnym kraju, ponieważ nigdzie stąd nie chcemy uciekać. Chcemy być odpowiedzialni - przekonywał dr Madras.