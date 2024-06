Będzie nowy wieżowiec na osiedlu Przydworcowym. Radni podjęli decyzję bez rozmów z mieszkańcami

Kartki pojawiły się na wieżowcach stojących obok „Biedronki” przy ul. Wyszyńskiego. Wcześniej mieszkańcy tych wieżowców najpierw składali liczne wnioski do projektu planu, a następnie uwagi do niego. Nie wyobrażają sobie, że w kwartale między tymi budynkami a ulicami Wyszyńskiego i Sosnowskiego miałyby być „wciśnięte” kolejne wieżowce. Przy okazji podnosili też, że stoją tu dwa zabytki rejestrowe – to domy przy Grunwaldzkiej 20 i 22 – które wymagają ochrony.