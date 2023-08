82. rocznica zagłady pacjentów szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Miejsce kaźni znajduje się klika kilometrów dalej

Fotografia znad katyńskich dołów śmierci odnaleziona we Włoszech. 82 lata po kaźni. Zdjęcie trafi do rodziny w Koszalinie

– Jesteśmy winni pamięć ludziom, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani przez Niemców. Trzeba to wprost powiedzieć, że faszyzm miał narodowość. To był faszyzm niemiecki. Ci faszyści traktowali ludzi chorych, którzy byli pod opieką szpitala psychiatrycznego, jako ludzi gorszych, drugiej kategorii. Chcieli oczyścić swój naród z ludzi, którzy mieli problemy zdrowotne. My powinniśmy pamiętać o tych ludziach i dbać o te miejsca pamięci w całym regionie – mówił wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.