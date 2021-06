35. Dni Sztuki Współczesnej. Wystawa "Lęg" i spotkanie z Tomaszem Tyndykiem

Tytuł wystawy jest dwuznaczny. "Lęg" pochodzi od wylęgania, wyklucia się, w tym wypadku scenicznej postaci. Słowo to brzmi bardzo podobnie to lęku. I to również nie jest przypadek, ponieważ jak twierdzi sam autor, proces fotograficzny stanowił dla niego formę terapii. Poprzez akt twórczy aktor pokonywał swoje zachamowania, by w pełni przygotować się do roli.

- Cały projekt dotyczy procesu budowania roli, tworzenia się spektaklu. Zdjęcia robiłem właściwie zawsze kiedy grałem, czyli w trakcie trwania przedstawienia, bo chciałem żeby to było jak najbardziej autentyczne i osobiste. Nie chciałem tego obserwować jak zwykły dokumentalista, który nie ma z tym nic wspólnego, tylko fotografuje i wykorzystuje ciekawe sytuacje. Zastanawiałem się, jak to będzie kiedy będę pełnił te dwie funkcje naraz - grał w spektaklu i jednocześnie portretował siebie, swoich scenicznych partnerów, ale też przyjaciół z życia prywatnego - tłumaczy Tomasz Tyndyk.