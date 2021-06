Żubroffka zakończona 2020 - 2021. Wygrała "Nina" [ZDJĘCIA, WIDEO]

W Białymstoku zakończył się 15. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubroffka, który odbywał się w dniach 9-13 czerwca 2021. Festiwal z powodu pandemii został przełożony z terminu zimowego w 2020 roku na wczesne lato roku 2021 i odbył się w formie hybrydowej. Liczne pokazy i imprezy towarzyszące odbywały się stacjonarnie w plenerze, w kinie Forum, w klubie Fama, w zaprzyjaźnionych lokalizacjach miasta i regionu, a pokazy online zobaczyć można było na platformie Stowarzyszenia Kin Studyjnych MOJEeKINO.PL. Tematem przewodnim festiwalu był 'wirus'.

O nagrody powalczyło 126 filmów spośród 3,5 tysiąca nadesłanych. Nagrodzone zostały: najlepsza Animacja, Dokument, Fabuła, Zdjęcia i Muzyka. Swoje nagrody przyzna Młode Jury oraz jury polskich i zagranicznych dziennikarzy. Już tradycyjnie, najlepszy w ocenie publiczności film otrzyma nagrodę Dzikiego Żubra! Grand Prix na 15. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA zdobył bułgarski film Hristo Simeonova pt. "Nina". ZOBACZ WIDEO

Jury Główne w składzie: Małgorzata Goliszewska, Ewa Borysewicz, Piotr Dylewski, Ville Jankeri i Matej Bobrik przyznało następujące nagrody: - GRAND PRIX Festiwalu ŻUBROFFKA 2021 – Nagrodę Dyrektora Białostockiego Ośrodka Kultury w wysokości 12 000 zł otrzymał film NINA reż. Hristo Simeonov, Bułgaria 2019! - I Nagrodę w konkursie międzynarodowym OKNO NA WSCHÓD w wysokości 3.000 zł otrzymał film DEEP LOVE / KOHANNIA reż. Mykyta Lyskov, Ukraina 2019

- Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym OKNO NA WSCHÓD otrzymał film HISTORY OF CIVILIZATION reż. Zhannat Alshanova, Kazachstan 2020 - I Nagrodę w konkursie międzynarodowym CAŁY TEN ŚWIAT w wysokości 3.000 zł otrzymał film NO VACANCY / NO HAY LUGAR reż. Daniel Katz, Argentyna 2019 - Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym CAŁY TEN ŚWIAT otrzymał film SOUVENIR SOUVENIR reż. Bastien Dubois, Francja 2020 - I Nagrodę w konkursie polskim ANIMACJA.PL w wysokości 3.000 zł otrzymał film JESTEM TUTAJ / I’M HERE reż. Julia Orlik, Polska 2020 - Wyróżnienie w konkursie polskim ANIMACJA.PL otrzymał film WE HAVE ONE HEART reż. Katarzyna Warzecha, Polska 2020 - I Nagrodę w konkursie polskim FABUŁA.PL w wysokości 3.000 zł otrzymał film DALEJ JEST DZIEŃ / BEYOND IS THE DAY reż. Damian Kocur, Polska 2020

- I Nagrodę w konkursie polskim DOKUMENT.PL w wysokości 3.000 zł otrzymał film TROCHĘ RAJU / A LITTLE BIT OF PARADISE reż. Andrzej Cichocki, Polska 2020 - Wyróżnienie w konkursie polskim DOKUMENT.PL otrzymał film OPOWIEŚĆ O DWÓCH SIOSTRACH / A TALE OF TWO SISTERS reż. Jakub Prysak, Polska 2020 - Nagrodę za Najlepszy Dokument (3.000 zł) otrzymał film JUST A GUY reż. Shoko Hara, Niemcy 2020 - Nagrodę za Najlepszą Fabułę (3.000 zł) otrzymał film DUMMY / ATKURIMAS reż. Laurynas Bareiša, Litwa 2020 - Nagrodę za Najlepszą Animację (3.000 zł) otrzymał film TO THE DUSTY SEA / A LA MER POUSSIERE reż. Héloise Ferlay, Francja 2020 - Nagrodę za Najlepsze Zdjęcia (3.000 zł) otrzymał film SING FOR US / ZAZPÍVEJ reż. Terézia Halamová, zdjęcia: Lubomír Ballek, Czechy 2020

- Nagrodę za Najlepszą Muzykę (3.000 zł) otrzymał film POSTCARDS FROM THE END OF THE WORLD reż. Konstantinos Antonopoulos, autor muzyki: Larry Gus, Grecja 2019

Jury konkursu NA SKRAJU – eksperyment i wideoart w składzie: Olga Bobrowska, Piotr Mirski i Post Brothers przyznało następujące nagrody: - I Nagrodę w wysokości 3.000 zł otrzymał film SHIVERING WALL reż. Tseng Yu Chin, Tajwan 2019 - Wyróżnienie otrzymał film MY GALACTIC TWIN GALACTION reż. Sasha Svirsky, Rosja 2020 - Nagrodę w konkursie Music video w wysokości 3.000 zł, przyznaną głosami publiczności otrzymał wideoklip PINK NOISE: TOO HOT reż. Kim Chapiron, Francja 2019 - Nagrody w konkursie KIDS w wysokości 3.000 zł – przyznane przez młodych widzów – otrzymały filmy w trzech kategoriach:

Nagrodę KIDS 6+ (3.000 zł) otrzymał film HE reż. Katarzyna Radecka, Polska 2019

- Nagrodę KIDS 10+ (3.000 zł) otrzymał film DREAM STORE / SKLEP Z MARZENIAMI reż. Paweł Olearczyk, Polska 2020 - Nagrodę KIDS 13+ (3.000 zł) otrzymał film ROBERTO reż. Carmen Córdoba González, Hiszpania 2020 - NAGRODĘ DZIKIEGO ŻUBRA – NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI w wysokości 7.000 zł, ufundowaną przez firmę DrTusz otrzymał film OPOWIEŚĆ O DWÓCH SIOSTRACH / A TALE OF TWO SISTERS reż. Jakub Prysak, Polska 2020 Młode Jury w składzie: Diana Dąbrowska (przewodnicząca Jury), Gabriela Rybołowicz, Magdalena Alifier i Maja Cieślak przyznało następujące nagrody: - Nagrodę w konkursach polskich (ANIMACJA.PL, FABUŁA.PL, DOKUMENT.PL) w wysokości 3.000 zł otrzymał film DALEJ JEST DZIEŃ/BEYOND IS THE DAY reż. Damian Kocur, Polska - Wyróżnienie w konkursach polskich (ANIMACJA.PL, FABUŁA.PL, DOKUMENT.PL) otrzymał film WŁASNE ŚMIECI / YOUR OWN BULLSHIT reż. Daria Kopiec, Polska

Jury dziennikarzy zagranicznych w składzie: Marta Bałaga, Matej Sotník i Alin Ludu Dumbravă przyznało nagrodę dla najlepszego filmu polskiego (spośród filmów biorących udział w konkursach ANIMACJA.PL, FABUŁA.PL, DOKUMENT.PL): - Nagrodę w wysokości 3.000 zł otrzymał film ZEPSUTA GŁOWA / BROKEN HEAD reż. Maciej Jankowski, Polska - Wyróżnienie otrzymał film JESTEM TUTAJ / I’M HERE reż. Julia Orlik, Polska Jury polskich dziennikarzy w składzie: Adriana Prodeus, Paweł Mączewski i Grzegorz Brzozowski przyznało nagrodę dla najlepszego filmu zagranicznego (spośród filmów biorących udział w konkursach OKNO NA WSCHÓD lub CAŁY TEN ŚWIAT): - Nagrodę w wysokości 3.000 zł otrzymał film JUST A GUY reż. Shoko Hara, Niemcy 2020 - Wyróżnienie otrzymał film DEEP LOVE / KOHANNIA reż. Mykyta Lyskov, Ukraina 2019 - NAGRODA NEW EUROPE TALENT AWARD – wyjazd na festiwal filmowy w Berlinale dla najbardziej obiecującego twórcy z Europy Środkowej i Wschodniej ufundowany przez New Europe Film Sales otrzymała Terézia Halamová za film SING FOR US / ZAZPÍVEJ, Czechy 2020

Organizatorem festiwalu jest Białostocki Ośrodek Kultury – DKF „GAG”. Wydarzenie zostało zrealizowane z dotacji Miasta Białegostoku, odbyło się także dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.