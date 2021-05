Zielone światło do budowy północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku. To odcinek S19 w ramach drogi Via Carpatia OPRAC.: wal

Jeszcze w maju zostanie podpisana umowa na budowę S19 na odcinku Białystok Zachód- Dobrzyniewo Duże(bez węzła) z przedłużenie do Krynic. To północno-zachodnia obwodnica Białegostoku w ramach Via Carpatii.