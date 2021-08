W perspektywach rządu do 2033 roku nie ma budowy drogi ekspresowej S8 Białystok-Augustów-Raczki. Ale to się może zmienić OPRAC.: wal

Do 17 września trwają konsultacje w sprawie krajowych inwestycji drogowych z perspektywą do 2033 roku. Podlascy politycy apelują do mieszkańców regionu o jak najliczniejszy udział. To szansa na przekonanie rządu do budowy ekspresówki od Białegostoku do Augustowa (i dalej do Raczek). Na razie nie ma jej w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Jak też wzmianki o S19 po starodrożu.