Podpisano umowę na budowę północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku. To odcinek Via Carpatii Białystok Zachód-Krynice [ZDJĘCIA]

Ten fragment S19 jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia łączącego państwa bałtyckie, poprzez Białystok, Lublin i Rzeszów, z południem Europy.

- Via Carpatia na terenie Polski to szlak wykorzystujący przebieg już oddanych, budowanych lub planowanych odcinków dróg ekspresowych S19, S16 i S61. Będzie liczył nieco ponad 700 km długości. Kierowcy mają obecnie ok. 75 km tej trasy, a na kolejne odcinki pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim wjadą w tym roku - podkreśla Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA. - W realizacji mamy niemal 300 km przyszłej Via Carpatii, w przetargu na wyłonienie wykonawcy kolejne 85 km, a w przygotowaniu blisko 255 km tej trasy.