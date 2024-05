Czas na spotkania z mieszkańcami. Miasto chce stworzyć mapę potrzeb

Pierwsze ze spotkań już 14 maja w Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Legionowej 7. Kolejne – m.in. na osiedlach Białostoczek, Leśnej Dolinie, Dojlidach Górnych czy TBS. Wszystkie odbywają się pod hasłem „Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb”.

To moja ostatnia kadencja. Ale to nie oznacza, że upłynie pod znakiem patrzenia w kalendarz, kiedy się skończy – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski. – To będzie kadencja, która ma polegać na ciężkiej pracy, rozmowach z mieszkańcami. I o tyle jestem w lepszej sytuacji, że nie będę zabiegał o głosy mieszkańców