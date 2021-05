S19 Dobrzyniewo - Sokółka. RDOŚ nie wyda na razie decyzji środowiskowej na odcinek S19 i północną obwodnicę Białegostoku [MAPA,WIZUALIZACJE]

Chodzi o 31-kilometrowy odcinek od Sokółki do węzła Dobrzyniewo (w gm. Dobrzyniewo Dużego). To tzw. wariant 5, prowadzący „eskę” po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 19 na odcinku Sokółka - obwodnica Wasilkowa. Ta ostatnia zgodnie z planami drogowców ma zostać rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej.

Dzięki takiemu przebiegowi S19 powstanie bliska, północna obwodnica Białegostoku, która przejmie ruch tranzytowy z i do przejścia granicznego w Kuźnicy oraz ruch z DK8 na kierunku do i z Augustowa, wyprowadzając go na drogę ekspresową S8 na węźle Białystok Zachód.

Zobacz w naszej galerii mapę i wizualizacje: