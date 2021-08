Droga ekspresowa na trasie Białystok - Augustów - Raczki to priorytet. Jej budowa jest konieczna m.in. dla rozwoju województwa podlaskiego

Posłowie województwa podlaskiego podkreślają, że działają zgodnie w tej sprawie ponad partyjnymi podziałami. Zasadność budowy drogi ekspresowej (2+2 pasy) podpierają uzasadnionymi argumentami. Głównym jest rozwój regionu.

- Ta trasa to najkrótsza droga do granicy z Litwą, prowadząca dalej do krajów bałtyckich i skandynawskich. Jest to też główny szkielet komunikacyjny na południe Europy. Ważne jest, żeby stworzyć spójną sieć komunikacji w naszym województwie i dać szansę rozwoju miastom, które przebiegają wzdłuż tej trasy. Nie możemy doprowadzać do komunikacyjnego i społecznego, gospodarczego, a także cywilizacyjnego wykluczenia wschodniej części województwa. Szczególnie, że plany nowych szlaków kolejowych Rail Balitca omijają ten obszar i nie zakładają też przejazdu przez Augustów - mówi Jarosław Zieliński, podlaski poseł PiS i przewodniczący Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego.