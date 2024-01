Trudne warunki drogowe w województwie podlaskim. Kierowcy publikują zdjęcia z zasypanych dróg (16.01.2024)

Raport drogowy z województwa podlaskiego (16.01.2024)

Utrudnienia na drodze ekspresowej S61 z Suwałk do Augustowa (zjazd na Olecko). Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca zestawu ciężarowego nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, a następnie uderzył w barierki energochłonne i wpadł do rowu. Ruch odbywa się jednym pasem.

- 200 osób, 44 pługo-piaskarki, 26 ciągników do odśnieżania ulic osiedlowych i 25 ciągników do odśnieżania chodników i przystanków niemal codziennie pracuje nad zimowym oczyszczaniem miasta. Do 16.01.2024r. 29 razy uruchamialiśmy akcje odśnieżana: XI 2023 – 6, XII – 10, I – 13. Akcja czynna trwa 6 dobę. Niestety w sektorze VI (ul. Ciołkowskiego, Wiejska, Dojlidy) – występuje warstwa zajeżdżonego śniegu i oblodzenie. Po analizie sytuacji, będziemy decydować o nałożeniu kar na firmę MPO za niewywiązanie się z umowy. Pracujemy nad tym, by jak najszybciej usunąć skutki opadów śniegu. Widzimy też trudności z odśnieżaniem parkingów, które są często trudno dostępne dla firm odśnieżających. Firmy będą pracowały tak długo, aż efekt ich prac będzie zgodny z wymogami zawartej z miastem Białystok umowy - napisał na platformie X prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Prognoza pogody dla województwa podlaskiego

Ważność: od godz. 7.30 dnia 16.01.2024 do godz. 7.30 dnia 17.01.2024

W ciągu dnia przewiduje się duże zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Mogą wystąpić przelotne opady śniegu, zwłaszcza na północy województwa, co może przyczynić się do przyrostu pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna utrzyma się w zakresie od -6°C do -4°C. Wiatr o umiarkowanej sile, z porywami do 55 km/h, najbardziej intensywny na początku, ze zachodu, może generować zawieje i zamiecie śnieżne.