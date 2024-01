Pieszy omal nie zginął na pasach. Hamujące auto sunęło po śliskiej ulicy kilkanaście metrów. Zobacz nagranie

- Publikując to nagranie w sieci chciałem uświadomić ludziom jak niewiele trzeba do tragedii - pisze Kamil Faszczewski.

W swoim apelu do pieszych zamieszczonym na fanpejdżu Kolizyjne Podlasie prosi, aby rozglądali się przed wejściem na przejście, gdyż podczas takich warunków, jakie panowały tego dnia na Branickiego, nawet najlepszy kierowca nie byłby w stanie w porę się zatrzymać.

Pod filmem pojawiło się mnóstwo komentarzy:

- Idzie i nawet nie zwolni, żeby spojrzeć, czy cokolwiek jedzie, a potem się odwraca spojrzeć, co się wydarzyło - pisze Kamil.

- Piesi to, piesi tamto, a gdzie dostosowanie prędkości do warunków na drodze? Ja nie usprawiedliwiam pieszych, ale jak jest taka ślizgawica, a kierowca wie, że będzie musiał się zatrzymać (bo jest takie chore prawo), to może trzeba trochę zwolnic? - dodaje Magda.