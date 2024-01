Kolejny atak zimy w Podlaskiem. Przybędzie kilkanaście centymetrów śniegu. Trudna sytuacja na drogach

Tymczasem IMGW podał najnowszą prognozę pogody dla Podlaskiego

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Przyrost pokrywy o około 3 cm. Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni, powodujący okresami zawieje śnieżne. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Przyrost pokrywy miejscami o około 5 cm. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich, powodujący zawieje śnieżne. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -6°C do -4°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h - najsilniejszy początkowo, z kierunków zachodnich, powodujący zawieje śnieżne.