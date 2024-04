Prognoza na weekend. Przymrozki, pochmurnie, z deszczem, a nawet śniegiem

W piątek będzie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Możliwe burze z opadami krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami, zwłaszcza w czasie burz porywisty, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Zwłaszcza na południu przelotne opady deszczu. Na północy lokalne mgły, ograniczające widzialność do około 300 m. Temperatura minimalna od -1°C na północy do 3°C na południu. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

