Fatalne warunki na drogach w woj. podlaskim. Jak Białystok walczy ze skutkami ataku zimy?

Fatalne warunki na drogach w woj. podlaskim

Liczne utrudnienia oraz kolizje

We wtorek 16 stycznia kierowcy od rana informowali o licznych utrudnieniach oraz śliskiej nawierzchni. Na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z al. Konstytucji 3 Maja kierujący volkswagenem uderzył w sygnalizację świetlną. Kierowcy informowali, że z powodu trudnych warunków na drodze jechali z Baranowickiej do Piastowska w Białymstoku ponad 40 min. Część osób przez fatalne warunki spóźniło się dzisiaj do pracy. Jedna z czytelniczek nie dała rady dotrzeć do pracy na godz. 10.00. Jest oburzona stanem dróg. Rozumie zły stan nawierzchni rano, ale uważa, że do 10.00 ulice powinny zostać doprowadzone do porządku. To tylko część sygnałów, które otrzymaliśmy we wtorek.