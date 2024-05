Strażacy modlili się w białostockiej Farze

„Jesteście mistrzami w służbie bliźnim, w niesieniu tego, co dobre i szlachetne, nie oczekując na wdzięczność i podziw. Nie myślicie o sobie, ale o tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Wyruszacie na akcje ratownicze nie bacząc na ofiarowany czas oraz zagrożenie utraty zdrowia a nawet życia” – mówił abp Józef Guzdek, metropolita białostocki podczas Mszy św. sprawowanej w białostockiej archikatedrze w intencji strażaków i ich rodzin. Okazją do wspólnej modlitwy były wojewódzkie obchody Dnia Strażaka.

Dobrze wypełniając zadania służbowe, pozostał wierny chrześcijańskim ideałom miłości Boga i bliźniego. Ponadto nie zataił swojej wiary i bliskiej mu hierarchii wartości; przyznał się publicznie do wiary w Boga, choć przyszło mu za to zapłacić najwyższą cenę” – zaznaczał.

Zwracając się do druhen i druhów mówił, że ich obecność w świątyni na Mszy św. z okazji dorocznego Dnia Strażaka jest potwierdzeniem tego, że publicznie przyznają się do swojej wiary. „Nie jest to coś nadzwyczajnego. Wielu z was regularnie angażuje się na różne sposoby w życie parafialne – nie tylko podczas liturgii, ale także spiesząc z bezinteresowną pomocą lokalnej wspólnocie parafialnej, za co serdecznie dziękuję” – dodał.