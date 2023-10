Spektakl "Rozmowy z katem" już w poniedziałek, 9 października w kinie Ton. Warto przyjść i zobaczyć to ciekawe widowisko

Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie

W spektaklu występują Łukasz Lewandowski w roli Kazimierza Moczarskiego, Sławomir Grzymkowski w roli Jürgena Stroopa oraz Radosław Osypiuk w roli Gustawa Schielke. Autorem muzyki jest Marcin Pospieszalski, natomiast autorem scenografii, kostiumów i reżyserem światła Marek Mikulski.

"Rozmowy z katem" Kazimierza Moczarskiego to upiorna podróż w głąb zatrutego chorą ideologią umysłu. Nie ma w nim żadnej refleksji, są wbite polityczną propagandą hasła. Ideologiczna tresura hermetycznie oddzieliła go od rzeczywistości. Dla Moczarskiego niemiecki zbrodniarz, likwidator warszawskiego getta, oficer SS Jürgen Stroop, główny bohater "Rozmów z katem", był tym, czym dla Hannah Arendt Adolf Eichmann – odpychającym, a jednocześnie fascynującym produktem systemu totalitarnego, jego wzorowym, bo pozbawionym jakiegokolwiek osobistego stosunku do wykonywanych zadań, funkcjonariuszem. Obaj wszystko, czego potrzebowali, a co zwalniało ich z moralnego osądu wydawanych im poleceń i własnych czynów, mieli w rozkazach i partyjnych okólnikach. "Rozmowy z katem" stanowią świadectwo tego, co z człowiekiem może zrobić polityczny fanatyzm. Są także przestrogą, aby nie dać się omamić i ogłupić, jak Stroop, nie pozwolić przerobić się na bezwolne narzędzie bestialstwa, okrucieństwa, kłamstwa, zniszczenia. Przedstawienie ma wielką wymowę humanistyczną i moralną, zwłaszcza teraz, gdy jego tematyka jest, niestety, wciąż aktualna. Tuż za naszymi granicami na Białorusi w więzieniach wciąż pozostaje około dwóch tysięcy więźniów politycznych, a fala represji przybiera bezprecedensowe rozmiary, natomiast bestialski atak Rosji na Ukrainę ponownie przypomniał, że pokój w Europie nie jest dany na zawsze, a tyrani podnoszą głowy.