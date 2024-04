Samorząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje na renowację i odnowę podlaskich zabytków. Zobaczcie które z nich znalazły się na liście

W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, Zarząd Województwa Podlaskiego oraz kapłani parafii katolickich i prawosławnych z regionu i osoby świeckie, które są właścicielami zabytków.

Tak wysokiego wsparcia jeszcze nie było - powiedział marszałek Artur Kosicki. - A to jest dowód na to, jak traktujemy przywiązanie do tradycji i do historii województwa. Chcę też zaznaczyć, że wszystkie poprawnie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.