Ponad 2 miliony złotych na podlaskie zabytki. Kto dostał dotacje?

Dotację wysokości 100 tys. zł otrzyma parafia św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych. W planach jest odnowienie starej plebanii. Wcześniej był to obiekt mieszkalny. Obecnie stanie się obiektem użyteczności publicznej.

- W części plebanii chcemy stworzyć muzeum poświęcone szlachcie podlaskiej. Kulesze Kościelne to miejscowość typowo szlachecka. To szlachta zaściankowa, ale szlachta. Wielu parafian ma różne pamiątki, czy to pierścienie herbowe, niektórzy mają szable. Większa sala będzie salą salą integracyjną, do spotkań. Następne pomieszczenie będzie typowo mieszkalne, gdy zajdzie potrzeba, by je wykorzystać. Tak było dwa lata temu, kiedy wybuchła wojna, parafia przyjęła dwie rodziny z Ukrainy – opowiada o planach proboszcz Konopka.