Rezydencje twórcze w Akademii Teatralnej. Zgłaszać się można tylko do 28 lutego, więc to ostatnie chwile

Festiwal LALKANIELALKA cieszy się dużym zainteresowaniem od lat

Festiwal to okazja do poznania bogactwa sztuki teatralnej, rozumianej jako specyficzna dziedzina nauki oraz część dziedzictwa kulturowego Polski. Sztuka teatru ożywionej formy jest z natury rzeczy interdyscyplinarna, Festiwal skupia więc twórców reprezentujących różne dziedziny. Integracji tej sprzyja formuła, która łączy wydarzenia z różnych obszarów (m.in. teatr, muzyka, sztuki wizualne) oraz szerokie oddziaływanie Akademii regularnie integrującej reprezentantów różnych środowisk we wspólnych projektach badawczych i artystycznych. Nie ograniczamy się do samych pokazów teatralnych, myślimy o tym wydarzeniu w sposób komplementarny. Szeroki i rozbudowany program pokazuje wszechstronność dziedziny nauki, jaką jest teatr ożywionej formy, możliwość wykorzystania jej potencjału w rozmaitych kontekstach.