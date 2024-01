Radiowe przestery oddzielające dwa światy - ten historyczny i ten współczesny nadawały klimatu pewnemu, wyjątkowemu słuchowisku

"Dom to metafora duszy. Dom to twoje bezpieczeństwo. W domu możesz być artystą. W domu możesz być kim chcesz (...) Jestem Dom. Żyję przy Mickiewicza 71a od 1936 roku. Tu są moje dokumenty, papiery, wspomnienia".

I to właśnie wspomnienia - i te prawdziwe, realnych osób i te usnute z różnych opowieści - stały się kanwą do stworzenia słuchowiska wyjątkowego. Słuchowiska, które ukazuje prawdziwych ludzi, którzy spotykają się w wymyślonym świecie, obfitym jednak w sytuacje i wydarzenia, które naprawdę miały miejsce. Zarówno te codzienne, jak i takie, których świadkiem ani uczestnikiem nie chciałby pewnie być nikt z nas, bo przynoszą wspomnienia traumatycznych wydarzeń z historii.

Mickiewicza 71a - czyli adres który warto zapamiętać

To, co wszystkich tych ludzi łączy to fakt istnienia w ich życiu pewnej kamienicy, która nadal dumnie stoi przy Mickiewicza i w której obecnie mieści się Pracownia Teatralna - miejsce wyjątkowe. To właśnie tutaj odbywały się wszystkie nagrania i to tu swoich bohaterów (a właściwie głównie bohaterki) osadzili Anton Ilyin - reżyser i Karolina Krot, która na podstawie rozmów z mieszkańcami osiedla Mickiewicza, tekstów źródłowych, oraz wywiadów z Elżbietą Kozłowską-Świątkowską, Andrzejem Lechowskim, Gabrielą Walczak stworzyła scenariusz. Realizacji nagrania i dźwięku podjął się Bartek Krot, zaś głosów bohaterom użyczyli: Jarosław Bzura, Justyna Godlewska- Kruczkowska, Wasyl Kałacz, Bartek Krot, Łukasz Kruczkowski, Radosław Majewski, Karolina Mazurek, Patrycja Rojecka oraz uczestnicy zajęć teatralnych w Pracowni.