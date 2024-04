Wyjątkowa dzielnica Białegostoku

Bojary w historii

W białostockich archiwaliach Bojary* po raz pierwszy pojawiły się w roku 1581, a była to wtedy wieś, która biegła wzdłuż dzisiejszej ulicy Warszawskiej (od Pałacowej do Sienkiewicza). Mieszkańcy wsi, oprócz chałup i obejścia, posiadali też pola uprawne, które rozciągały się od ulicy Słonimskiej po ul. Sobieskiego. Od 1692 roku po sąsiedzku, za rzeką Białą, rosło miasto wraz z okazałym kompleksem pałacowym. W II połowie XVIII wieku Branicki powiększa miasto, a Bojary zostają do niego wcielone. Mimo to życie i obejścia mieszkańców zachowały wiejski charakter aż do rozbiorów. To była wieś w środku miasta, a odcinek ul. Warszawskiej od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania był długo określany mianem ulicy Bojarskiej.