- To ówczesny prezydent Krzysztof Jurgiel zdecydował o oddaniu za niewielką kwotę pałacu na cele edukacyjne i dołożył jeszcze na remont dachu. Trzeba przyznać, że to wtedy była ruina. Wymagał sporych nakładów, żeby doprowadzić go do porządku. To może tłumaczyć cenę, za jaką później został wystawiony na licytację - mówił wtedy Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.