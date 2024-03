Społecznicy w obronie Skorup w Białymstoku. Chcą zmiany planów miejscowych. By nie powstawały szeregówki w historycznej części osiedla

To jedna z organizacji pozarządowych tworzących Koalicję "Na ratunek starym domom". To także nazwa projektu, który był realizowany w 2022 roku. Jego celem było umożliwienie białostoczanom wypowiedzenia się na temat ochrony zaniedbanych zabytków miasta i wybrania tych budynków, które należy pilnie wyremontować. W plebiscycie, w którym zagłosowało ponad 3,5 tys. białostoczan, zwyciężył budynek przy Warszawskiej 5.

W pierwszym etapie selekcji do projektu pod uwagę brany był też Dwór Herbstów przy ul. Nowowarszawskiej 32 na Skorupach. Ponieważ jednak miasto miało plany ulokować w nim placówkę terapeutyczną dla osób z autyzmem, inicjatorzy plebiscytu wyłączyli go z głosowania (chociaż nie ukrywają zaniepokojenia, że nic się do dziś przy dworku nie dzieje).