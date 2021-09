Pokaz specjalny filmu "Zupa nic". Kinga Dębska i Adam Woronowicz spotkali się z białostockimi widzami (zdjęcia)

Pod koniec sierpnia na ekrany kin w całym kraju wszedł najnowszy film Kingi Dębskiej. W "Zupie nic" reżyserka powraca do czasów swojego dzieciństwa. Czasów, kiedy po wszystko trzeba było stać w kolejce, a Fiat 126 p był spełnieniem marzeń każdej polskiej rodziny.

Nowa produkcja Dębskiej jest prequelem filmu „Moje córki krowy”. To opowieść o dzieciństwie sióstr – bohaterek wcześniejszej produkcji, a także o burzliwych perypetiach ich rodziców.

- Zależało nam na tym, by ten miał taką jasną energię. By budził w widzach pozytywne wspomnienia. PRL przypadł na czasy mojego dzieciństwa. A jak wiadomo, dziecko wiele do szczęścia nie potrzebuje. Odbiera tę rzeczywistość w jaśniejszych barwach, nawet jak jest ona taka szara i ponura jak wtedy - mówi Adam Woronowicz, filmowy Tadeusz Makowski. - Byliśmy wtedy mniej skoncentrowani na posiadaniu. W końcu albo nie było pieniędzy, albo rzeczy po prostu nie było w sklepach. Czasami mogliśmy je co najwyżej oglądać w kolorowych zagranicznych czasopismach albo w Pewexie przy ul. Sienkiewicza. Jednak co najważniejsze, dużo głębsze i większe były wtedy więzi międzyludzkie. I to chcieliśmy pokazać w tym filmie.