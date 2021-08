Teatr Dramatyczny w Białymstoku przechodzi remont. Wśród białostoczan furorę zrobiły stare teatralne fotele

Widzowie przez najbliższe półtora roku nie będą mogli przekroczyć progów Teatru Dramatycznego w Białymstoku. W lipcu rozpoczęła się przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Elektrycznej.

Przedwojenny budynek Domu Ludowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zostanie gruntownie wyremontowany i docieplony. Będzie też zagospodarowany teren wokół budynku. Modernizacja obejmie również dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i do wymogów przeciwpożarowych, a także wymianę foteli na widowni. I to właśnie fotele zrobiły furorę wśród mieszkańców miasta. A wszystko za sprawą interesującego ogłoszenia, które pojawiło się w serwisie OLX.

Oddam za darmo fotele teatralne z demontażu. Jest to prawdziwa gratka dla sympatyków i fanów teatru. Fotele oddajemy rzędami po 11 lub 5 sztuk. Odbiór wyłącznie osobisty w Białymstoku. Dostępnych jest ok 300 sztuk.

Fotele cieszyły się sporą popularnością. Rozeszły się w zaledwie dwa dni.