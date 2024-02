Podlascy radni PSL nie godzą się z zapisami projektu ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej

- Popieramy stanowisko mieszkańców rady powiatu oraz gmin powiatu hajnowskiego w sprawie tej ustawy. Nie był on dotychczas konsultowany z mieszkańcami powiatu hajnowskiego. Jesteśmy przeciw wywłaszczeniom prywatnych nieruchomości pod obszar chroniony oraz objęciu ich strefą buforową – mówił Mikołaj Janowski i dodał, że radni PSL oczekują m.in. na terminowe wypłaty pełnych odszkodowań za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

Uczestniczący w konferencji samorządowcy (Cezary Cieślukowski, Jerzy Leszczyński, Bogdan Dyjuk i Wojciech Grochowski) zapewnili, że klub radnych PSL widzi potrzebę wzmocnienia ochrony Puszczy Białowieskiej, jako miejsca wyjątkowego, ale wszystkie działania legislacyjne czy organizacyjne powinny być prowadzone przy udziale lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a przede wszystkim przy udziale mieszkańców tego terenu.

- To lokalna społeczność musi mieć prawo do zabrania głosu we własnej sprawie już na etapie tworzenia projektu aktu normatywnego, który dotyczy Puszczy Białowieskiej, bo jego skutki będą wpływały na przyszłe pokolenia – stwierdził Jerzy Leszczyński i przyznał, że sprawą Puszczy Białowieskiej powinien zająć się sejmik.

Zapowiedział również, że temat ten będzie przedmiotem obrad komisji rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska, która opracuje wspólne stanowisko.