Zarząd województwa sprzeciwia się projektowi ustawy o ochronie Puszczy Białowieskiej

Zrealizowanie ustawy ograniczy lokalne inwestycje i działalność gospodarczą na tych terenach. Może też doprowadzić do zubożenia i zwiększenia się bezrobocia w tej części regionu. My, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, zawsze dbaliśmy o to, aby nasz region się rozwijał równomiernie. Także jeszcze raz apelujemy o podjęcie konkretnych rzeczowych rozmów z lokalnymi samorządowcami, mieszkańcami i przedsiębiorcami. Razem możemy wypracować dobre rozwiązania – podkreślał Marek Malinowski.