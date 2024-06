PikArt czas zacząć! Przed nami XXIII Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej. Zgłoś się już dziś! OPRAC.: Urszula Śleszyńska

W PIK odbędzie się XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Plastycznej. Materiały promocyjne PIK

Podlaski Instytut Kultury zapraszamy artystów niezawodowych do udziału w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Plastycznej. Przegląd adresowany jest do pełnoletnich twórców nieprofesjonalnych, nie zajmujących się twórczością artystyczną zawodowo i nie będących absolwentami żadnych szkół wyższych o profilu plastycznym. Każdy z uczestników może przedstawić do udziału w Przeglądzie maksymalnie 3 prace w trzech kategoriach.