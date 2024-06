Czerwiec w Książnicy Podlaskiej. Będzie się działo. Coś dla siebie znajdą dzieci, dorośli i seniorzy. Zobacz plan placówki na początek lata

10 i 24 czerwca o godz. 18 rozpocznie się Nerdoteka: Planszówki Johnny’ego i Mateusza w Książnicy Podlaskiej. To największe, cykliczne spotkania z grami planszowymi w regionie. Dostępne są gry strategiczne, imprezowe, kooperacyjne, klasyki i gry niszowe. Każdy znajdzie coś dla siebie! "Planszówki" to inicjatywa, gdzie za darmo można skorzystać z kolekcji gier planszowych oraz z porady w kwestii wyboru tytułu do rozgrywki. Ale to nie wszystko. Można też poznać nowych ludzi przy wyjątkowym hobby i spędzić świetnie czas. Do wyboru uczestników jest ponad dwieście tytułów. Na każdym spotkaniu prezentowany jest też jeden tytuł główny. Spotkania odbywają się w Książnicy Podlaskiej (VI piętro) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, od godz. 18.

Maluchy też znajdą coś dla siebie. Już 13, 18, 20, 25, 27 czerwca o godz. 9 odbędą się Bajkowe Poranki. To spotkania i warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków. Zapisy dla grup przedszkolnych oraz szczegółowe informacje pod numerami telefonów: (85) 67 67 285 oraz 500 276 591.