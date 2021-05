Opłata adiacencka na Dojlidach Górnych. Mieszkańcy wściekli, bo Miasto Białystok chce pieniędzy za wyremontowane ich ulic

Magistrat odpowiada, że każdemu został wykonany jeden zjazd. Natomiast kolejne wykonywane były na koszt właściciela nieruchomości.

- Co do konieczności przyłączenia posesji do drogi na koszt ich właścicieli należy wyjaśnić, że po stronie zarządcy drogi podczas budowy lub przebudowy drogi leży umożliwienie dostępu do drogi publicznej dla działek przyległych do pasa drogowego. Zostało to zapewnione poprzez budowę w ramach inwestycji jednego zjazdu podstawowego. Projektant określił lokalizację zjazdów w dokumentacji projektowej, z rozróżnieniem zjazdów podstawowych (wykonywanych na koszt zarządcy drogi) oraz dodatkowych (wykonywanych na wniosek i koszt wnioskodawcy/właściciela posesji). Do każdej posesji przewidziano wykonanie jednego zjazdu podstawowego o szerokości 3,5 m, zgodnie ze standardami przyjętymi w mieście Białystok. Każdy z właścicieli miał możliwość zgłoszenia woli wykonania zjazdu dodatkowego, na co zarządca drogi wyrażał zgodę. Natomiast rozliczenie robót odbywało się pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót drogowych - mówi Agnieszka Błachowska.